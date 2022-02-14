湖內區與茄萣區都市計畫示意圖。（高市都發局提供／袁庭堯高雄傳真）

因應行政院「大南方、大發展南臺灣發展計畫」，打造全台最大的「S」廊帶科技走廊，高市府逐步由岡山、路竹往北辦理各行政區的都市計畫檢討，14日正式啟動「湖內區與茄萣區」都市計畫通盤檢討公開徵詢意見作業，網羅各界意見、做為土地檢討規劃的參考。

此次都市計畫檢討依據《都市計畫法》第26條規定，就發展的情況與需要進行必要的變更，檢討範圍包括茄萣都市計畫、興達港漁業特定區計畫、湖內都市計畫及湖內（大湖地區）都市計畫等計畫區。

都發局長吳文彥表示，為落實中央產業發展政策，首波已在2021年8月啟動岡山與路竹的都市計畫檢討，第二波辦理湖內區與茄萣區的檢討，檢討地區屬於高雄市國土計畫「一核雙心三軸」中的產業升級軸及海洋產業軸，肩負高雄高科技及傳統產業升級發展的重要軸承，透過岡山、路竹、湖內、茄萣的通盤檢討，可望為北高雄注入新的發展動能，藉以提升產業、生活環境及帶動北高雄人口的成長。

都發局指出，將就中央大南方大發展政策需求、捷運岡山路竹延伸線的建設開發、人口成長的推估、企業安家需求的土地、地區公共設施需求、民眾意見等進行土地使用的檢討與規劃，「湖內區與茄萣區」都市計畫通盤檢討自14日至3月18日辦理公告公開徵詢意見程序，歡迎各界提供意見作為高市府土地檢討規劃的參考。