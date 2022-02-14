華航集團1月份合併營業收入為142.55億元，較去年同期增加57.86％。1月客運收入6.78億元，較前月增加15.11 ％，主因元月迎接農曆春節返台過年的旅客人潮，整體客收較前月成長，其中兩岸航線載客量增加最多。1月貨運收入為127.76億元，較去年同期增加51.58億元，增幅67.71％，主因為出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價亦保持高檔，致使整體貨運收入較去年同期增加。

貨運部分，雖元月初略受全球元旦假期後影響出貨量，然因全球晶片短缺，台灣製半導體晶片相關設備運送需求持續強勁，華航機動調節客機載貨的航班配置，彈性調整運能，提高貨機使用率，使元月份貨收繼續維持百億以上亮眼表現。

為因應擴散全球各地的新型變種病毒，防疫物資需求增加；在海運壅塞情況持續下，貨運出口市場艙位需求強勁，3C高科技、汽車零件、半導體、電商貨需求持續殷切，加上月底農曆長假前出貨效應，往歐美艙位需求持續，美歐線運價維持高檔。

預期整體空運市場艙位仍呈現需求渴望態勢，運價可維持相對高檔水準。華航除配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等，並配合短期高價包機需求，爭取整體最佳營收。

客運部分，華航將視各國邊境管制規定、市場需求及台灣防疫政策，隨時觀察評估，滾動式檢視調整航班計畫。