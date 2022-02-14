光寶科總經理邱森彬預估，今年全年營收目標訂為成長雙位數，而獲利成長幅度大於營收成長性，中長期目標是在2023年營收達到2000億元、毛利率20％以上、營益率超過10％，雲端用電源、光電、汽車電子是中長期最重要的成長動能。

邱森彬表示，第一季光電、雲端、AIoT合計對營收貢獻度將超過5成，光寶也指出，受惠於光電半導體、雲端、汽車電子三大市場需求的提升，光電半導體將受惠於綠能、工控、穿戴與AR／VR應用蓬勃發展，高階 Mini LED出貨暢旺，而雲端運算也顯現在高瓦、高效、高密等高階電源管理產品、資料中心與企業用戶產值與市佔持續提升，至於電動車充電樁與ADAS市場需求快速成長，預期2022年整體營運表現可望穩健提升。

光寶表示未來三年，雲端電源和光電產品，將成為光寶成長最重要的二個引擎，而邱森彬則指出雲端電源、車用與光電三個大趨勢，將是光寶中長期成長的最大動能，中長期目標是在2023年營收達到2000億元、毛利率20％以上、營益率超過10％過去幾年來累積所開發的新產品與新客戶，將逐步進入量產出貨的階段，所以光寶在這兩個領域的市佔率，可望未來會持續且穩定的增長。