新竹縣政府持續優化校園教學環境，投入8.19億元啟動節能校園「班班有冷氣、校校有光電」計畫，縣長楊文科指出，新竹縣高中以下117所學校共裝設5869台冷氣，113所學校已完成電力系統改善，預計4月底前完成太陽能及能源管理系統，夏天前將達成「班班有冷氣」的目標。

楊文科感謝教育部核定補助經費協助竹縣117校裝設冷氣，夏天前達成「班班有冷氣」的目標外，還能「校校會發電」，目前教育局正積極進行學校新設電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統（EMS）等測試階段，並督促廠商加速各校太陽能光電施作。

楊文科日前視察博愛國小時指出，校區四周無高樓遮蔽，未來太陽能發電每天可以達到2千度，每月能產6萬度電，而博愛國小每月用電量僅2千5百度，多餘電力可供應給他校使用，效益將非常驚人。

博愛國小校長張維順說，冷氣安裝需考慮安全動線、冷氣效益外，美感設計更是一大考量，對稱與外觀修飾都能提昇學童學習環境，同時達綠能減碳教育功能。

博愛國小除教學大樓屋頂設置太陽能光電板外，戶外球場也改建成太陽能光電風雨球場，讓學童體育課再也不受天候影響，提供更優質的學習環境。

教育局長楊郡慈表示，太陽光電計畫可平衡裝設冷氣所增耗能，並能降低建築物室內溫度，經評估將設置80校，容量15593KW，年發電度約1700萬度，年回饋金可獲1100萬元，將專款專用統籌補助學校改善設施設備，目前已設置14校，另66校預計4月前完成設置。

楊郡慈並說，未來各校裝設冷氣衍生電費及後續維護，教育部將補助4個月電費，其餘不足經費由縣府自籌，不用家長負擔，也希望學校節約使用。