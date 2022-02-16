新學期開始，學校忙防疫外也不能忽略校園安全議題。高雄市少年警察隊配合各校實施校園安全檢測，偕同學校檢視影監視系統是否有死角，尤其對於地處較為偏僻的各級學校，由轄區分局及少年隊校責區，與學校建立Line連繫管道，還有因應跟蹤騷擾防制法將於今年6月施行，為有效防範跟蹤騷擾行為發生，也將列入年度工作重點。

高雄市少年警察隊特於學校開學期間，配合各校實施校園安全檢測，並辦理老師校園案件研習，希望能有效掌握校園週邊治安死角，機先預防治安事件。也針對曾發生、處理過的校園治安事件，或校外陌生人搭訕、騷擾等情事，協同學校檢視影監視系統，拍攝鏡頭角度等，尤其對於地處較為偏僻的各級學校，除與學校簽訂支援協定外，並責由轄區分局及少年隊校責區，與學校建立Line連繫管道，適時協助學校處理各類事件。

尤其近期發生許多少年充當詐欺車手、人頭帳戶及參與街頭聚眾鬥毆等案例，深入各級學校向師生宣導，另外，因應跟蹤騷擾防制法將於今年6月施行，為有效防範跟蹤騷擾行為，以預防學生人身心安全、避免行動自由危險，也將列入年度工作重點。