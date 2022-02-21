為了防堵新冠疫情擴散，大陸當局不敢大意，加緊腳步對民眾進行篩檢，爆發疫情的江蘇省蘇州市更傳出有一名婦人因為插隊篩檢，引爆其他人怒火，被扔進了河裡，畫面曝光隨即在網路上瘋傳。

大陸作家「方舟子」方是民在推特PO文指出，蘇州市張家港市近日進行核酸檢測時，因為民眾插隊，引發群眾互毆的失控場面，讓他忍不住驚呼「當地民風這麼彪悍」。《掌心觀天下》也稱，疑似有民眾插隊進行篩檢，結果打起群架，還有一名婦人因為插隊被扔進河裡。

照片上可見，一名身穿黑色厚外套、黑色長褲的婦人，仰面浮在水上，口罩幾乎蓋住整張臉，模樣相當狼狽。

畫面曝光後隨即引爆大陸網友熱議，紛紛留言直呼「真離譜，看了都冷」、「驗核酸都插隊真的愚蠢，推推撞撞，病毒傳得更快」、「如果真是民風剽悍，也就沒人敢插隊」。

不過蘇州市德積鎮雙豐村的防疫人員表示，墜河婦人不是被扔進去的，「這人出來散步時突然發病，頭一暈就從橋上掉到河裡了，正好就在我們核酸檢測的隊伍旁邊，還是我們同事下水救上來的」。