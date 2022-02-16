雲林縣政府向中央爭取近3億元，協助縣內43所學校操場升級。（張朝欣攝）

雲林縣政府為升級校園運動環境，讓學生有1個安全舒適的運動空間，向教育部爭取近3億元經費，改善全縣43所學校的操場跑道與周邊設施，16日在土庫鎮馬光國小舉辦「學校操場修整建，校園運動再升級」記者會，由雲林縣長張麗善向大家宣布這個好消息。

記者會由長跑好手林義傑帶領學生跑操場，隨後張麗善宣布教育部依「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，已核定縣內馬光國小等43所學校，改建操場紅土跑道為PU跑道，以及加強周邊設施，經費共2億9262萬800元。另有3所學校將待審核通過後核定。

張麗善表示，雲林縣有些學校的操場跑道很久沒有翻新，還是早期的紅土跑道，容易出現紅土飛塵、紅土流失、滋生雜草等問題，導致跑道不平整，且常因排水不良、滋生青苔造成打滑，出現安全疑慮，有必要改為PU跑道，惟經費龐大，有賴中央補助。

張麗善說，學校操場是師生最常使用到的活動空間，也是社區民眾運動的主要場所，教育部目前已核定改善經費，縣府將全力配合推動，請各校盡量於明年初完工，讓師生與民眾盡快有1個安全舒適的運動休閒場域。

張麗善指出，為了提升縣民運動意願、培養運動習慣，縣府這幾年廣設運動公園，配合學校運動場所開放，營造運動風氣。各校操場改建後，將可提供1處更優質的運動休閒環境，藉此促進全民健康，增加免疫力共同防疫。