台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）14日公告，2022年1月份自結合併營收為新台幣8.63億元，較去年同期增加37.69％。榮剛表示，1月營收受惠於工具鋼及功能性不鏽鋼的需求增加及售價持續走高，帶動營收較去年同期成長37.69％。

此外，1月接單金額跟接單量再次超越去年高峰，締造自2011年以來、近11年來最高歷史紀錄，也使得產能滿載，新年得到好彩頭，公司會繼續努力讓業績有更亮眼的表現。

榮剛指出，近來油價高漲帶動油氣產業需求成長，1月份已經接到東南亞客戶大單，加上航太產業VAR訂單復甦回穩，而中國減產、各國推動基礎建設等需求也持續發酵中，公司看好鋼市成長動能，樂觀看待未來營收將持續攀升，有信心獲利表現會更加亮麗。

除此之外，持續推展永續能源已是全球共識，2021年1月1日再生能源發展條例正式啟用，明訂契約容量超過5000kw的企業用戶必須自備契約容量10％的綠電，榮剛目前已陸續在柳營區的新建廠房屋頂處建置太陽能發電系統，目前也已完成設置新太陽能模組設備之工程簽約，預計2022年下半年開始供電，屆時新舊設備的年度綠電總發電量將能滿足政府對用電大戶自備綠電義務量的要求。設置計劃預計提前於2023年底完成以符合政府鼓勵企業儘早設置綠電義務量之早鳥優惠方案，不僅降低企業綠電成本，同時也達成榮剛善盡企業社會責任以及逐步實現綠色廠房的計劃目標。