全球晶片荒波及台灣機車產業，KYMCO光陽執行長柯俊斌表示，以燃油車來說，從碼表、煞車到整個排油引擎的控制，晶片缺一不可，而電動機車在煞車控制、馬達、電池，晶片也是不可或缺的原料，不論電車或油車，都難逃晶片短缺影響，此波缺晶片潮應該要到今年年中後才有可能逐步緩解。

柯俊斌表示，以國內市場來說，將依照庫存及展示狀況，盡可能將機車提供給需要的消費者，但國外地區不僅要考量各國的訂單量，甚至連同船運時間都是問題。整體而言，從內銷、外銷到代工三大面向都深受其害。

柯俊斌表示，對於機車生產而言晶片的重要性不言而喻，以油車而言從最基本的儀表板，到與動力相關的引擎供油系統與煞車系統等都需要晶片；晶片對於電動機車更是重要，從主要控制單元、碼表、馬達到電池，幾乎每一個環節都需要晶片。

光陽目前所使用的晶片主要從德國與日本大廠負責研發設計，再交由台灣代工與封測。缺少晶片，就代表車輛無法生產下線，且以光陽而言，油車還包含了外銷與代工兩方面，更有外銷與內銷等不同市場，外銷市場部分牽涉到淡旺季與船運時間，不僅因為缺乏晶片，去年訂單還有三萬多輛尚未消化，且因受限於當前滿載的船運運量，光陽現有已經製造完成、等運送的車輛就有超過70個貨櫃，充分說明晶片與船運問題影響機車產業甚鉅。

以台灣市場而言，農曆年前、開學前等也都是旺季，缺晶片讓產線受到影響，雖然目前光陽已盡所能的調配生產能量、提供第一線經銷網路銷售，目前仍處於供不應求的狀況。保養維修方面同樣受到影響，車主至經銷網絡與各服務店要求更換控制器或晶片，但因晶片缺乏無法滿足需求，此時就會累積與衍生與累積消費者的負面抱怨，雖然這問題環節出在晶片生產，但車廠都只能全盤接受、僅能以耐心與消費者溝通，期望車主能諒解。