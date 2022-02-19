大陸科技與戰略風雲學會研究員陳經19日在大陸《環球時報》撰文指出，印度政府對在印中資企業發起新一輪封禁和干擾，14日封禁54款中國企業開發的App；稅務部門15日搜查華為在內的多個中企在印場所。此前，印度外貿總局宣布禁止進口外國無人機，實際主要針對的也是中國無人機廠商。不認真發展本土製造業，挖空心思人為切割生產鏈條，對印度的競爭力必將有百害而無一益。

陳經表示，這些以「安全」「稅務」為名的干擾行為，印度政府此前已搞過好幾次，中國企業開發的App成為重災區。但同時，2021年中印雙邊貿易額卻暴增43％，達1256億美元，印度從中國進口額增長46％，對中國出口增長35％。印度對中貿易逆差也從2020年的460億美元增至694億美元，成為最大逆差來源。

陳經稱，中印互為重要的經貿合作夥伴，中印雙邊貿易額迅速增長是兩國經濟合作日益緊密的證明。印度對中貿易逆差擴大受新冠疫情、國際大宗商品價格上升、印度經濟發展需要及國內政治因素等多方面影響。然而，印度有經濟部門將之歸結為「中國占了便宜」。印度國家銀行15日發發布報告稱，如果利用生產關聯激勵計畫（PLI）將對中國依賴降低50％，印度GDP將增加200億美元。

目前，印度已在多個領域對本土廠商進行「補貼激勵」，如2021年3月對IT硬體實施PLI計畫，計畫5年補貼4095億盧比（約合人民幣347億元），同年8月對汽車零組件實行PLI，預算達5700億盧比；在太陽能等領域也有相關計畫，但預算較少。

陳經認為，或許出於較為短視的評估，或許出於錯誤的認知，印度政府將互惠互利的雙邊經貿行為片面解讀為「吃虧」，並以此為依據對外國企業採取歧視性行為，傷害的也是印度自己的經濟，有時連印度企業都無法忍受。這種「找補」心理在莫迪政府上台前就已在印度社會滋生，近年來隨著印度民粹主義的不斷發酵呈現愈演愈烈之勢。

陳經強調，但是，雙邊貿易額的迅速增長說明，中印經貿基本面的作用仍然是壓倒性的力量。印度是一個開發中大國，雖然市場潛力大，但企業實力仍然有限，與中國企業合作能有效提升印度的基建水準，豐富市場商品供應，對其經濟發展意義可以說不可替代。中國多次重申發展經貿互利互惠的交往原則，印度內部雖有抗拒力量，但最終仍然只能與中國不斷擴大貿易。只要印度還想發展經濟，國際經貿往來的經濟原理就繞不過去，中國的優勢就繞不過去。

陳經指出，莫迪政府振興印度製造、激勵本土生產的努力，多年來成效不彰，製造業占GDP的比例從16％下滑到13％，早在疫情之前，經濟增速就出現滑坡。雖然通過高額關稅將手機等電子產品的組裝環節放在印度，但仍不可避免地從中國大量進口零組件和生產原料，這是國際化大分工的規律在起作用。不認真發展本土製造業，挖空心思人為切割生產鏈條，對印度的競爭力必將有百害而無一益。