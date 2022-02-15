大陸去年推出「雙減政策」（減輕作業、補習），大陸教育部基礎教育司司長呂玉剛今（15日）表示，將委託有資質的、信譽度高的第三方機構獨立調查學校落實「雙減」工作狀況，並利用督導監管的平台，接受社會各方面的監督。

關於「雙減政策」，呂玉剛表示，今年要進一步強化學校教育主陣地作用，繼續把落實「雙減」作為學校工作的重中之重，並提出四個方面持續鞏固提高學校「雙減」工作水平。

呂玉剛說，一是提高作業設計水平。在「壓總量、控時間」的基礎上，注重「調結構、提品質」。推動大陸各地各校透過加強作業設計研究、完善作業設計指南、展開優質作業展示交流、舉辦作業設計大賽等，提升教師作業設計能力水平，提高作業針對性有效性。

二是提高課後服務水平。在「全覆蓋、廣參與」的基礎上，注重「上水平、強保障」。推動大陸各地各校挖掘校內潛力，統籌利用科普、文化、體育等方面社會資源，進一步增強課後服務吸引力有效性。督促尚未落實課後服務經費的地方逐縣逐校落實到位，切實保護好教師參與課後服務工作積極性。

三是提高課堂教學水平。召開大陸全國基礎教育教研工作會議，充分發揮教育部基礎教育教指委指導作用，推動各省制訂分學科教學基本要求，強化教師備課和校本教研，深化教育教學改革創新。深入推廣應用大陸國家級優秀教學成果，認真遴選「基礎教育精品課」，引導廣大教師積極投身課堂教學。

四是提高均衡發展水平。鞏固義務教育基本均衡成果，大力推進優質均衡發展。頒布構建優質均衡基本公共教育服務體系意見，召開義務教育優質均衡發展經驗交流會，推進縣域義務教育優質均衡發展先行創建工作；研究制訂集團化辦學指導意見，著力擴大優質教育資源。