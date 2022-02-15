成立超過30年的台北西華飯店，今（15）日正式宣告熄燈。西華飯店餐飲部經理楊凱琅下午1時左右，率領員工於接待大廳前排排站，向死忠的顧客鞠躬致謝，他說西華飯店其實對他來說，是他心中最驕傲、心裡面最崇拜的一個飯店，對客人服務的宗旨也是他所認同的一個感覺，最想對西華說「我愛西華」。

難敵疫情衝擊，老字號西華飯店將吹熄燈號，原地改建豪宅。今天雖然下著細雨，不過中午開始門口就陸續累積約50餘人的排隊人潮，都是趕在最後一天來買西華牛肉麵的死忠鐵粉，也是送西華最後一程，現場排隊民眾也直呼相當可惜。

西華飯店忠實客人張武彬也在現場，他是西華飯店的老客戶，在這邊住了十幾年。因為現在長住在國外，然後每一次回來探親的時後，一定住西華，主要是服務都做得非常符合國際的標準，「所以我很喜歡西華」。這一次聽到他們要關了，其實心裡很捨不得。因為這麼好的一個觀光級、國際級的酒店，沒有辦法再服務...

張武彬表示，覺得西華很國際標準。而且員工有非常好的信念。然後...「你也知道他們是非常的歐式，我們特別喜歡這種感覺」。他最喜歡西華的中餐，還有他們的西餐，都做得非常地好、非常地好吃。所以我們都很喜歡他們中式、西式的餐廳。

對於西華的最後一天，張武彬表示，「他們的員工到了最後一天，我很驚訝他們的服務方式跟服務的水準，完完全全跟我第一天來的一樣。這個我覺得是最難忘的」。