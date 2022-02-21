受產出萎縮影響，日本2月製造業活動創下5個月以來最緩慢的擴張，突顯出遲遲無法落幕的全球供應鏈之亂對這個全球第三大經濟體造成的衝擊。另一方面，隨著Omicron變種病毒導致確診數頻創新高及內需減弱，日本服務業在2月創下自2020年5月以來最嚴竣的萎縮。

au Jibun Bank日本製造業採購經理人指數（PMI）經季調後初值為52.9，較1月終值55.4下滑，並創下5個月來新低。

負責編制該調查的財經數據服務公司IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，日本製造業產出為5個月來首度減少，儘管放緩力道遠小於重要的服務業。

這份調查顯示，大幅延長的交貨時間加劇了缺料問題，導致投入價格創下2008年8月以來最大漲幅。

Bhatti表示，企業仍持續通報投入價格上漲和原材料短缺，尤其是燃料和金屬，這持續削弱民營產業活動。

數據顯示製造業原材料與其他投入品庫存創下了2001年10月開始這項調查以來的新高水準。此外，對未來12個月的經商環境，製造業和服務業的看法都轉趨保守。

au Jibun Bank日本2月服務PMI初值經季調後為42.7，較1月終值 47.6大幅放緩，並創下2020年5月以來新低。2月綜合PMI初值為44.6，較1月終值49.9進一步下滑，並創下2020年6月（數值為40.8）以來新低。