有關大陸蘇州傳出4例本土確診病例，截至2月14日5時，蘇州市共封控和管控相關地區27個，其中包括昆山巴城鎮樺晟電子集宿區。

樺晟電子（3202）表示，被封管的昆山員工集宿區是已承租給蘇州工業園區潤家住房租賃服務有限公司的範圍，由於本公司廠區與潤家承租的宿舍區有各自的大門管理，並有圍牆隔離，所以這次封管不會影響樺晟電子的廠區運作。

樺晟電子進一步表示，潤家承租的宿舍區被封管是因為有人與染疫者接觸，但目前潤家承租的宿舍區已全體進行PCR，結果為全部陰性。