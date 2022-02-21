通膨升溫、俄烏地緣政治仍緊張，美股18日四大指數全面收黑，電子股受累，市場資金轉入具抗通膨、高現金殖利率之傳產族群。貨櫃三雄21日「揮軍北上」，航運族群占大盤比重衝上四成，聚亨（2022）、海光（2038）、彰源（2030）、新鋼（2032）亮燈漲停，「航海王」、「鋼鐵人」接棒，領軍造紙、塑化等「傳產尖兵」同步出演多頭大戲。

法人指出，短線傳產股表現將優於電子股，欽點航運、塑化及鋼鐵等原物料、資產營建等高殖利率族群，有望成為盤面焦點。

台股傳產重回盤面主軸，受惠高殖利率題材、位階低優勢帶動，電子族群21日成交比重急縮，占比跌落四成以下，航運、鋼鐵兩大族群占比加總則一舉超越電子，重回市場人氣焦點。

傳產族群21日強勢噴出大漲，不僅貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同步點火，更有多檔亮燈漲停，包括航運族群中陸運相關的榮運、志信、中櫃，及鋼鐵股聚亨、彰源、新鋼、海光等。

法人指出，上周市場人氣指標航空雙雄華航、長榮航21日股價熄火，雙雙下挫逾6％，空檔期間可望吸引部分短線資金自航空轉出，轉向低檔傳產族群，如塑化、鋼鐵、玻璃陶瓷等，股價近期均有望發動落後補漲，惟研判後續資金仍將重回航空族群。

法人分析，於烏俄戰爭是否會開戰，對股市影響仍存在許多變數，而美股受此變數衝擊壓力相對大、亞股所受影響較小，在亞洲科技股多與美國電子股連動性高之下，也間接導致短線電子族群走弱。現階段建議投資人暫時降低電子持股，轉向航運、鋼鐵等內需股。