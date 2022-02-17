戶政好禮口罩香氛扣。（台北市民政局提供／張立勳台北傳真）

台北市推動無紙化政策，建置戶政電子收據系統，北市民政局鼓勵民眾多使用戶政電子收據，自21日起至各戶政事務所洽公，抽取號碼牌數字有5的民眾，洽公繳費後並選擇戶政電子收據，即贈送「口罩香氛扣」。

北市各區戶政事務所從去年7月起，不再主動提供紙本戶政規費收據，民眾可至戶政收據雲平台查詢、下載及列印，或以「台北通」歸戶。

民政局長藍世聰表示，在疫情仍在持續下減少紙張接觸感染風險，響應環保及永續節能，可謂一舉數得。

他指出，戶政電子收據系統建置以來，已有近90％民眾選擇使用戶政電子收據，少用了45萬多張影印用紙，相當減少砍伐54棵樹木，減少紙張列印的同時也減少碳排放量，共同維護空氣品質及保障民眾、戶政人員健康。

藍世聰說，另外簡化列印收據流程也節省民眾洽公時間3萬8000多小時，成功達到省時省紙的便捷服務，提升服務效能。

民政局為鼓勵民眾多使用戶政電子收據，「虎氣滿滿好運香隨」送好禮活動，民眾從21日起至北市各區戶政事務所洽公，虎年取5諧音，抽取號碼牌數字有「5」的民眾，於洽公繳費後並選擇戶政電子收據，即贈送「口罩香氛扣」1組。

民政局戶籍行政科長張貴華說，口罩香氛扣可滴入喜歡的精油，別在口罩、衣服或包包上，散發療癒香氛的同時，也能夠造型十足，不僅減少配戴口罩帶來的悶熱氣味，也減輕防疫壓力，增加生活幸福感，各戶所好禮數量有限贈完為止。