日本15日通報新增確診8萬4221例，染疫總人數突破400萬人，短短12日之間即爆增100萬人。同日新增死亡236人，創下疫情以來最高單日死亡人數。

東京都當日通報16人死亡，亦為疫來最高；新增感染1萬5525人，連續7日低於前周同日。