日本確診人數累計突破400萬人 19:382022/02/15 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本15日通報新增確診8萬4221例，染疫總人數突破400萬人，短短12日之間即爆增100萬人。同日新增死亡236人，創下疫情以來最高單日死亡人數。 東京都當日通報16人死亡，亦為疫來最高；新增感染1萬5525人，連續7日低於前周同日。 日本COVID-19死亡累計逾2萬 東京確診增1.8萬例 日本單日確診 首次突破6萬人 #日通報 #來最高 #同日 #確診人數 #新增確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本新增確診 連兩日突破5萬例 19:012022/01/23 財經 密切接觸者暴增 日本政府擬將隔離天數縮短為7天 03:432022/01/28 國際 日本疫情持續升溫 首度新增確診逾8萬例創新高 19:282022/01/28 國際 馬來西亞疫情升溫 添1.7萬人確診創今年新高 20:122022/02/09 國際 日本新增確診4.6萬例東京8638例 皆再創新高 19:452022/01/20 國際 日本新增確診7.7萬例 比一週前降1.3萬例 03:322022/02/14 國際 日本新增確診逾10萬例 東京增2.1萬例多地創新高 19:142022/02/05 國際 土耳其新增確診9萬4783例 連3天創新高紀錄 04:332022/01/30 國際 香港確診創單日新高 11日至少增1325例 11:192022/02/11 財經 北京5天增9本土確診 迎戰2變異病毒 04:102022/01/21 產業財經 群聚減少 嘉縣愛滋確診數砍半 04:102022/02/15 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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