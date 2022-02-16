韓國1月失業率下滑，新增就業人口創將近22年來最高，不過增長主要歸功於前一年基期低以及政府財政支出的支持。
韓國官方周三公布，1月經季調失業率由去年12月的3.8％降至3.6％，就業人口增加113.5萬人，此為2000年3月以來最高。
先前疫情重創韓國就業市場，2020年3月到2021年2月曾連續12個月就業人口流失，去年1月就業人數寫下逾20年來最大減幅。
以行業來看，今年1月新增就業人口最多的是醫療保健與社會服務業，大約增加25萬人，飯店、餐廳、交通、倉儲業合計新增24.9萬人。
韓國1月失業率下滑，新增就業人口創將近22年來最高，不過增長主要歸功於前一年基期低以及政府財政支出的支持。
韓國官方周三公布，1月經季調失業率由去年12月的3.8％降至3.6％，就業人口增加113.5萬人，此為2000年3月以來最高。
先前疫情重創韓國就業市場，2020年3月到2021年2月曾連續12個月就業人口流失，去年1月就業人數寫下逾20年來最大減幅。
以行業來看，今年1月新增就業人口最多的是醫療保健與社會服務業，大約增加25萬人，飯店、餐廳、交通、倉儲業合計新增24.9萬人。
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