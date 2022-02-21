香港疫情延燒 大增7533例確診創單日新高 17:522022/02/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港COVID-19疫情持續延燒，今天確診病例新增7533例，再創疫情爆發以來新高。 除上述數字外，香港相關衛生官員並表示，今天另有6800多例初檢呈陽性的個案。 據公布，香港今天新增13人死亡，至今仍有3803人住院接受治療。（編輯：邱國強）1110221 人行在港發行250億元央票 獲超額認購2.4倍 大陸101例本土確診 內蒙占65人 #香港 #疫情 #新增 #創新高 #COVID-19 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港疫情燒 夏寶龍：調動一切力量抗疫 04:102022/02/21 焦點新聞 南韓連3天確診逾十萬 日本重症達1400人 04:102022/02/21 話題觀察 境外＋66 日本12例超過美國 04:102022/02/21 焦點要聞 《經濟》蘇貞昌：防疫規範往正常生活方向調整 12:162022/02/21 財經 香港疫情燒 貨運空轉海 04:102022/02/21 產業．科技 陳馮富珍：堅持動態清零 檢驗愛國者治港成效 04:102022/02/21 焦點新聞 3條傳染鏈再增確診 今本土＋4 境外45例 13:502022/02/21 生活 南港老爺行旅春季套餐開賣 廚藝重新詮釋台灣味 12:072022/02/21 財經 陸人大常委批香港防疫存在漏洞 籲多借鑑大陸經驗 12:532022/02/21 兩岸 門市轉型升級 雄獅旅遊「四代店」插旗4大轉運站 10:502022/02/21 財經 《電腦設備》力致饒振奇：今年營收拚增雙位數 毛利率估逾20％ 17:052022/02/21 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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