香港COVID-19疫情持續延燒，今天確診病例新增7533例，再創疫情爆發以來新高。

除上述數字外，香港相關衛生官員並表示，今天另有6800多例初檢呈陽性的個案。

據公布，香港今天新增13人死亡，至今仍有3803人住院接受治療。（編輯：邱國強）1110221