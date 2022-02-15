碳交易生意受到全球關注，第一個由國際金融機構主動一起搭建的結算平台Carbonplace，15日確定新名稱，同時再增3家銀行成員，創始金融機構們將一起合作，促成該平台於2022年底全面投入運營。需注意的是，只有根據國際公認標準驗證的碳信用額，才會被平台受理。

Carbonplace 始自2021年7月，由CIBC、Itau Unibanco、澳洲國民銀行和國民西敏（NatWest ）集團銀行等4家金融機構，倡議碳市場開發新技術平臺，目的是提供IT基礎設施，以促進可靠、安全和可擴展的高完整性碳信用交易。15日由瑞銀負責發布最新消息：瑞銀、渣打銀行和法國巴黎銀行最新加入，成為平臺3名新的創始成員，接力開發這個全球唯一自願性碳市場結算平臺。

瑞銀表示，此平台的搭建目的在於為自願碳市場的市場和交易，提供結算基礎設施和系統，平臺現正開發中。瑞銀全球市場部全球分銷聯席主管Kevin Arnold表示，這個創新平臺將有助銀行客戶和業內創建一個精簡透明的自願碳市場，「對於幫助我們所有人實現可持續發展戰略至關重要。」

渣打銀行碳市場發展主管兼ICVCM董事會成員Chris Leeds表示，Carbonplace將降低自願碳市場的准入門檻，並讓南半球的項目開發商能夠直接接觸大量希望資助碳減排項目。平台建立在渣打銀行參與的擴大自願碳市場(TSVCM)工作組的工作之上，並確保該平台上的碳信用額具有最高質量。

要讓平台發揮真正的功能，需要讓潛在用戶取得服務。隨著金融集團參與數目的擴張，潛在用戶也跟著顯著增長，預計將隨著更多金融機構的加入，用戶數增加更快。CIB公司參與負責人兼法國巴黎銀行全球市場首席永續發展主管Constance Chachat認為，Carbonplace啟動後，將提高碳信用的定價和物質氣候影響的透明度，並支持企業和投資者獲得優質項目。