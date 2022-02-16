面對日趨嚴峻的資安環境，金管會修法要求千家上市櫃公司今年底前增設資安長並成立資安專責團隊，更明定公司應在公開說明書及年報上詳細揭露資安風險對財業務的影響與因應措施。企業內部資安治理整合，將成為未來降低資安甚至商業風險的重要關鍵。

全球雲端資安領導廠商趨勢科技發布一份新的研究報告註一指出目前企業內部IT團隊與高階管理層的參與度不足可能危及企業在網路資安上的投資，使得企業暴露更高的資安風險。在受訪的IT 及業務決策者當中有超過90％表示對於勒索病毒的攻擊特別感到憂心。

儘管企業對於日益升高的威脅感到憂心，這份研究卻發現，僅約半數（57％）的IT團隊會至少每星期一次和高階管理層開會討論網路資安的風險。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，以往漏洞在被發現之後大約需經過好幾個月、甚至數年之後才會出現相關的攻擊手法。但現在卻只需數小時、甚至更短的時間。儘管有越來越多高階經理意識到他們有責任了解企業的資安狀況，但卻經常跟不上網路資安情勢的快速演變。企業IT領導人必須設法與董事會溝通，以他們可以理解的方式讓他們知道企業正面臨哪些風險，以及如何以最有效的方式管理風險。