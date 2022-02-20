日前大陸互聯網企業裁員風波意外引發大眾對員工監控系統的關注與爭議，甚至企業「員工監控」已成為一門生意。根據中新經緯引述相關系統服務商工作人員表示，程式能夠「神不知鬼不覺」監控員工的網路使用情況，例如網頁瀏覽與聊天記錄等，還可以即時監視螢幕，甚至分析員工離職風險，每安裝在一台電腦上只需收費350元（人民幣，下同）。

中銀律師事務所高級合夥人楊保全表示，雖然公司使用軟體監控員工工作情況的行為合情合理，但有必要、有義務事先告知員工。如果員工對公司安裝監控軟體並不知情，使用辦公電腦或網路處理、傳輸涉及個人隱私的資訊，將有可能使得自己的隱私權遭受侵害。

以大陸的一款網管家終端安全管理系統為例，該產品銷售人員說明，該軟體可以監控員工的網路使用情況，包括網頁瀏覽、聊天記錄、即時螢幕監視等，管理員甚至可以直接干預員工的聊天內容發送，屏蔽員工發送的「不當言論」。