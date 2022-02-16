江蘇省蘇州市16日下午召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，統計16日當天0點到下午3點為止，蘇州新增新冠肺炎確診病例9例，無症狀感染者2例，並對這波疫情累計追蹤排查在蘇密接1745人、集中隔離1404人，正在轉運319人，已核酸採樣1368人，已檢測陰性1035人，其餘檢測結果待出。

根據第一財經報導，蘇州從16日0時起，新增關閉18個高速公路入口、4個長江汽渡；增設32個交通防控查驗點。截至今天下午3點，全市共有封控區、管控區和防範區86個，比15日新聞發佈會說明的58個再增加28個。

而目前蘇州全市範圍內，總共關閉37個離開蘇州交通通道（含4個長江汽渡）；設置63個離開蘇州交通防控查驗點，其中9個物流專用通道專供貨運車輛通行。

蘇州市官方指出，要通過公路通道離開蘇州的駕乘人員，須提供48小時內核酸檢測陰性證明，且健康碼為綠碼方可通行；通過鐵路客運離開蘇州的旅客，須提供48小時內核酸檢測陰性證明，並經檢測體溫和查驗健康碼、行程卡，均無異常方可進站乘車。