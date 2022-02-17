央視今天（17日）報導，「十四五」（中國第十四個五年計畫）期間，大陸將實施臨床重點專科「百千萬工程」，由中央財政帶動地方投入，從國家、省、市（縣）不同層面，分級分類建設臨床重點專科。

在國家層面，「十四五」期間，每年至少支持各省份建設150個國家臨床重點專科，相關專科能力達到國際領先水平，在提高重大疾病診療效果、降低診療成本、打破技術壟斷等方面取得突破性進展。

在省級層面，31個省份每年支持至少1000個省級臨床重點專科建設項目，在惡性腫瘤、心腦血管疾病、代謝性疾病等重大疾病診療領域和關鍵技術領域達到國內先進水平。

在市（縣）級層面，31個省份累計支持至少10000個地市級和縣級臨床重點專科建設項目。

大陸中央將重點支持各省份加強心血管外科、產科、骨科、麻醉、兒科、精神科及病理科、檢驗科、醫學影像科等專科建設。結合國際發展前沿，支持相關專科在再生醫學、精准醫療、腦科學、人工智能、生物醫學等關鍵技術領域進行創新，爭取解決一批「卡脖子」技術。