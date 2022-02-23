21世紀以來第19個指導「三農」工作的中央一號文件22日由大陸新華社受權發佈。該文件題為《中共中央 國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》。全文共8個部分，包含全力抓好糧食生產和重要農產品供給、強化現代農業基礎支撐、堅決守住不發生規模性返貧底線、聚焦產業促進鄉村發展、扎實穩妥推進鄉村建設、突出實效改進鄉村治理、加大政策保障和體制機制創新力度、堅持和加強黨對「三農」工作的全面領導。

該文件指出，當前全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界經濟復甦脆弱，氣候變化挑戰突出，大陸經濟社會發展各項任務極為繁重艱巨。為應對百年變局和世紀疫情，推動經濟社會平穩健康發展，必須著眼國家重大戰略需要，穩住農業基本盤、做好「三農」工作，接續全面推進鄉村振興，確保農業穩產增產、農民穩步增收、農村穩定安寧。

因此文件中提出，需牢牢守住保障國家糧食安全、不發生規模性返貧兩條底線，突出年度性任務、針對性舉措、實效性導向，扎實有序做好鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理重點工作。

大陸中央農村工作領導小組辦公室有關負責人表示，要堅持穩字當頭、穩中求進，扎實有序推進重點工作，以超常超強的力度和更強的執行力，不折不扣完成好今年「三農」各項工作，推動鄉村振興取得新進展、農業農村現代化邁出新步伐。