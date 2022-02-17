有違規或缺失仍未改善獲金管會認同，五家保險公司頭頂仍有「緊箍咒」。據金管會17日公布統計，目前還有五家保險公司七項業務或投資、交易等被限制，暫時不得承作，最長者已被限制近四年。

保險公司若有重大違失，除了被金管會罰鍰、糾正外，最重可能被限制業務、撤換負責人等，據金管會統計，到目前為止，如遠雄人壽、宏泰人壽各有二限業務或交易被限制，南山人壽、安達產險、新光產險則仍有一項業務或交易被限制。

在商品面，如南山人壽是因為資訊系統境界仍要修正，經第三方專業機構查驗通過，報金管會同意後，才能恢復開賣投資型保單，據了解，南山人壽應是力拚今年上半年能解除此禁令。

其次是宏泰人壽因為健康險附約薰衣草調費率問題，被限制一年內停售保證續保的健康險新契約，要到2022年9月初才期滿。

安達產險則因未經許可在航空公司網頁賣保單，被停售旅行綜合保險、旅平險及其他同類保單六個月，到2022年4月初才能期滿。

投資面部分，有二家壽險公司被限制三年不得新增不動產投資，一是已商品被限制的宏泰人壽，另一家就是遠雄人壽，兩家分別是2019年7月及2018年4月被罰，保險局副局長林志憲表示，兩家都已滿三年，但因為金管會對兩家公司的改善計畫仍未核可，所以還是不能投資不動產。

另外有二家公司被限制利害關係人交易，其中遠雄人壽是2018年被限制不動產交易的同一案中，被限制不得與利害關係人進行授信或其他交易，同樣也要金管會認可改善計畫，目前也還沒有重新開放。

另一家則是新光產險，因為經營權問題買進新光紡織股票，被限制二年內不得以盤後定價交易及鉅額配對交易方式，辦理利害關係人發行的股票交易，這部分要到2023年的1月才會期滿。