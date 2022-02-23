下半年出國旅遊有望？ 陳時中透露想來趟「感恩之旅」 曝最想去這些國家

指揮中心最快明天宣布開放商務旅客來台，衛福部長陳時中今天表示，將一步一步鬆綁，先將14天縮短為10天的措施做好，下半年才有望恢復國際旅遊，至於重新開放國際旅遊後最想去哪個國家？陳時中透露，前段時間有送我國疫苗的國家都非常想去，應該要來個感恩之旅。

除商務旅客將重新開放外，陳時中今天也透露國內口罩政策也將逐步放寬，首先開放的將是運動時可不戴口罩，但對於相關細節，以及商務客的入境方式，都沒有再進一步說明，強調一切都還在討論中。

至於國內何時才會開放國際旅遊？有無可能在下半年恢復？陳時中說，確實是有這個可能性，但還是要一步一步進行，先把商務客的開放做好，將14天檢疫改為10天的措施盡可能做完善。

不過他也說，現階段一些關於國際旅遊的SOP都要開始進行，前陣子旅行公會有發表一些建議，那些建議都可以提到指揮中心進行討論，等到時機成熟之後就能開放，至於有無時機成熟的指標？他則稱「到時候大家自然會感受到。」