股市多頭行情引領下，使得投資型保單買氣一路長紅。根據壽險公會統計，2021年投資型保單新契約保費收入達5774億元、年增率達69.7％，創下歷年最高；加上台股基金總規模在2021年底成長到9978億元，再創新高，躍升為國人投資基金首選，種種市場氛圍發酵下，對於無暇研究投資市場的族群，連結台股基金的類全委投資型保單倍受青睞。

因應市場趨勢與客戶需求，元大金(2885)旗下元大人壽2022年再度推出類全委投資型保單新商品，投資帳戶委由元大投信專業團隊代操。元大人壽表示，投資型保單是公司發展重點策略商品之一，除提供客戶退休規畫及壽險保障的新選擇外，且有利於未來接軌新的監理法規。

這次投資型新商品連結元大投信代操的投資帳戶，投資ESG永續經營標的聚焦於台股基金，元大投信團隊將因應投資環境及市場狀況動態配置，透過靈活調整股債子基金水位，期望透過雙商品平台（「大利元滿」、「享利元元」商品系列）及元大投信的代操專業能力，滿足客戶規畫需求，達成其資產規畫與目標，同時帶動公司類全委投資帳戶的資產管理規模長期穩健成長。