斯里蘭卡官員表示，最後一個裝有歐洲廢棄物的貨櫃已運往英國，這是近年來，亞洲開發中國家「拒絕洋垃圾」行動的一部分。

半島電視台(Aljazeera)報導，來自英國的垃圾從2017至2019年間運到斯里蘭卡，名義上是「再生貨品」，用過的床墊、地毯和小地毯。然而據海關官員稱，實際上這些垃圾並沒有分類，有些還是來自醫院的生物廢棄物，甚至有停屍房的臟器，原本的床墊也沾滿惡臭，根本無法使用。

這些歐洲垃圾以貨品之名，運到亞洲國家的事件曝光後，引發亞洲各國的嚴重抗議，才發現這種跨國掩埋垃圾的醜聞。

星期一，在可倫坡港口裝上船上45個貨櫃，是英國263個垃圾貨櫃的最後一批，總計約3,000 噸廢棄物。

目前已知，這是一家註冊在斯里蘭卡的公司，從英國進口了這些廢物，稱「計劃從用過的床墊和棉花中回收彈簧，然後再運往國外的製造商」。

然而，海關卻沒有找到這家資源回收公司的詳細內容，之後這些英國垃圾被轉包給清運公司，埋進斯里蘭卡的土地裡。

斯里蘭卡的環保組織在2019年提交了一份請願書，要求「物歸原主」，之後斯里蘭卡上訴法院在2020年宣布該請願書合法。同時，斯里蘭卡海關也表示，由於所有的貨物不符進口品項，而且內容危險廢棄物，也違法了國際法。

類似事件也發生在中國大陸、菲律賓、印度尼西亞和馬來西亞，也紛紛將數百個裝滿垃圾的貨櫃退回原產國。