俄烏情勢惡化，俄羅斯股匯雙殺，美股期指重挫，台股今(22日)開盤下跌61點，以18159.51點開出，台積電開盤下跌4元，開在628元，聯發科開盤跌15元，以1115元開出，指數下探18100點，早盤一度來到18107.25，跌逾110點。

美股周一因總統紀念日休市一日，在沒有美股參考下，消息面持續影響台股走勢，俄羅斯總統普丁今日稍早簽署行政命令，承認烏東2共和國為獨立實體，並下令部隊進入烏東地區進行維和任務，美國官員對此表示，美國總統拜登與普丁的峰會可能告吹，居中斡旋的法國總統馬克宏也痛批普丁打破承諾，呼籲歐盟進行制裁。

俄羅斯基準股指MOEX指暴跌10.5%，是自2014年3月俄羅斯入侵克里米亞以來的最大單日跌幅，盧布兌美元匯率下跌1.1%至78.1375，歐洲主要股市收黑，美國期貨盤也有1-2%的跌幅，亞洲主要股市部分，已經開盤的日股、韓股都跌逾1%。

台股21日在鋼鐵、航運族群撐盤下，終場小跌10.86點，收在18221.49點，成交值2928億元，外資及陸資賣超112.17億元，投信買超19.93億元，自營商也買超1.52億元，三大法人合計賣超90.72億元。