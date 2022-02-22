根據TrendForce調查顯示，2021年第四季NAND Flash位元出貨量季成長僅3.3％，較第三季近10％明顯收斂；平均銷售單價則下跌近5％，整體產業營收達185億美元，季減2.1％。主因為各項產品採購需求下降，市場轉向供過於求，導致合約價開始轉跌。2021年第四季除了enterprise SSD因上游零組件供應不足而供應受限，致使價格小幅上漲外，其餘產品如eMMC、UFS、client SSD等皆為下跌。

TrendForce表示，總結2021年NAND Flash市場銷售表現，儘管自下半年開始有轉弱跡象，但全年受惠於疫情所帶動的遠距服務與雲端需求，營收表現仍較2020年顯著增長，產業營收達686億美元，年增21.1％，上升幅度自2018年以來位居第二高。

2021年第四季NAND Flash營收排行前三名較第三季有部分變動，除前兩名仍為三星電子（Samsung）及鎧俠（Kioxia），第三名則由威騰電子（Western Digital）取而代之。