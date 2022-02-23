亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周二（22日）表示，他支持聯準會（Fed）於3月例會升息的動作，原因在於即便該機構撤回經濟支持措施，也不至於傷害就業復甦前景。

波斯提克周二參與杜克大學 （Duke University）線上研討會回應學生提問時指出，「即便Fed撤回新冠疫情初期實施的緊急支持措施，經濟也不至於受到太大影響」。

外界預期，Fed將於今年3月開始啟動升息循環以對抗高通膨。而波斯提克認為，「Fed升息舉動不至於傷害就業」。