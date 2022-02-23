2021嘉義市「光織影舞」將北香湖公園展品吸引親子拍照。（廖素慧攝）

嘉義市光織影舞光影藝術展去年因疫情縮小規模舉辦，23日市議會臨時會上有市議員指出很多市民認為「失落感大」，後疫情時代施政或辦活動不應侷限於疫情，市府觀光新聞處長張婉芬表示，爭取去年預算保留與今年經費一起擴大舉辦。

市議員黃思婷指出，去年光織影舞約20萬人次參觀，前年（2020）為期1個創造80萬人次，因而大家很期待第2屆光織影舞，結果去年第2屆舉辦因為疫情而分散展區，但疫情不應該是藉口，相同時間，雙北的疫情更嚴峻，新北市歡樂耶誕城活動照常舉行。

黃思婷指出，前年用最少經費辦出最大效益，去年花錢卻達不到效果，今年光織影舞讓很多民眾及攤商感嘆「失落感很大」，說是考量疫情，那何不取消，以後再擴大辦理。

黃思婷指出，疫情已經2年，後疫情時代就是要與疫情共存，疫苗也普遍施打，像日本、韓國單日破10萬人確診，今年3月仍要開放觀光，顯見疫情不能當藉口，應與疫情共存，創造共好生活。

張婉芬表示，每一個光影藝術規畫方式不同，嘉義市的光影藝術至少要4個月的前置作業，去年原本比照前年有7個作品，因考量疫情而採低維度舉辦。

張婉芬表示，前年光織影舞約800多萬經費，創造80萬人次參觀效益，去年約373萬多元吸引約20萬人次參觀，希望保留去年未花用的約450萬元，加上今年編列約800萬元預算，今年擴大舉辦，3月進行招標作業，預計9、10月包括中秋節連假期間舉辦16天。