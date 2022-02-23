德國體育服飾製造商Puma周三指出，預計今年經貨幣調整後的銷售成長至少10%，但是警告新冠管制和通膨壓力，可能會對獲利成長產生影響。

Puma預計2022年營業利益會來到6億至7億歐元之間，高於2021年的5.57億歐元，並表示，淨利也會相對應地成長。

Puma股價在早盤仍下跌了2.4%。

Puma在一月已經先公布第四季初步的財報，銷售和核心獲利皆優於預期。

該運動鞋製造商表示，高漲的運費和原物料價格，以及新冠疫情防疫管制對營業的限制，都會對獲利率造成影響。而地緣政治也會對供應鏈產生限制。

執行長Bjorn Gulden指出，儘管如此，他對於整體產業和公司前景兩者都感到樂觀。

與其它西方品牌一樣，Puma在中國市場也面臨砲火，因為Puma曾表示，關心新疆維吾爾人的人權問題，不會從新疆進口棉花。

Puma指出，大中華區市場因為新冠疫情和其它因素拉低了銷售，也影響了亞太地區第四季銷售下跌5.4%。而亞太地區中國以外的其它地區，幾乎都出現雙位數成長。

競爭對手耐吉(Nike)在去年12月也表示，儘管季度銷售和獲利都增加，但大中華地區銷售下滑20%。