本土疫情推升買氣，虎年防疫保單買氣旺！金管會公布最新統計，自2022年1月1日至111年2月21日止，防疫保單承保件數已達85.3萬件、保費收入則衝逾61億元，而疫苗險承保件數也達40.8萬件、保費收入達16.8億元，總計防疫險和疫苗險今年以來已銷破126萬張。

金管會保險局指出，今年以來截至2月21日為止，整體防疫保單（包括防疫保險商品、疫苗接種保險商品）累計投保件數達126萬1494件，保費收入達7億8775.7萬元；累計理賠件數達2754件、2億1496.1萬元。

今年在變種病毒Omicron襲台下疫情延燒，推升民眾投保意識，繼台產、和泰產險防疫保單下架後，1份月新安東京海上產險推出的「隔離賠五萬」防疫險最為搶手，但也因民眾瘋狂搶購，在風險胃納量考量也已下架，不過，一、二月在民眾的搶購下，讓防疫保險商品的承保件數上衝85萬3196件，平均每日銷出1.64萬件，保費收入達6億1990.6萬元；理賠件數則達2579件、理賠金額達2億711.2萬元。

若與2月14日的統計數字相比，可發現投保件數、理賠件數都有降溫趨勢。防疫保單雖在一周內持續新增11萬7061件，但較2月7日當周一周新增30萬多萬件明顯降溫，理賠件數也從原本周成長率翻倍降到63％。

在疫苗險部份，隨著疫苗施打率提高，也推升民眾對疫苗險的投保意願。今年以來到2月21日為止，疫苗險承保件數達40萬8298件，保費收入達1億6785.1萬元。而理賠件數達175件，理賠金額達784.9萬元；在一周的時間內，理賠件數也增加62件、理賠金額也增加180.2萬元，成長率分別為54％、29％。

所謂「防疫保單」有兩類，一是法定傳染病防疫險，一旦「隔離或確診」保險公司就會理賠；二是疫苗險，針對施打COVID-19疫苗出現不良反應、住院時，給予醫療保障等理賠。