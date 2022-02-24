極端氣候，政府鼓勵投保農作物保險，水稻險自106年由富邦產險承做以來，理賠金額已達1.7億元；富邦產險宣布，水稻險保險範圍再擴充，再生稻的農民也可投保，投保期間遭受颱風、乾旱、豪雨等天災，導致產量低於農委會公告數據，即可以短缺產量換算後給付保險理賠金。

富邦產險進一步指出，水稻保險無須勘損，一旦農委會公布數據，富邦產險可立即啟動理賠流程，節省農民每次災害發生後須待政府人力至現場勘損的等待時間。

富邦產險表示，111年「富邦產物水稻區域收穫農作物保險」銷售期將於3月31日截止，且自今年開始，種植再生稻的農民也可投保，富邦產險表示，凡符合補助資格之農民，都可獲得農委會及縣市政府之高額保險費補助，且與政府新推出的政策型水稻收入保險基本型互不衝突，均可申請保險費補助，並獲得加乘的保障效果，稻農可至各區農會及富邦各服務據點辦理投保。

受到這波大陸冷氣團影響，影響台南地區養殖漁業，富邦產險即時監控氣溫變化，符合條件期間是2月20日至21日清晨寒流來襲，共有32件溫度參數養殖水產保險達到理賠條件，富邦產險立即啟動快速理賠，已於21日當天完成全數逾394萬元理賠給付，給予漁民最即時的補償。