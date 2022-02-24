Gogoro旗下共享機車GoShare 開拓全新產品線，與潤泰創新強強聯手，今日發表 GoShare for Home 和 GoShare for Office 兩大方案，將電動機車共享體驗快速導入居家與辦公空間，全台首發將分別設於潤泰創新位於新北市二重重劃區的精品旗艦住宅「五谷王建案」，以及台北市南港區的國際級智慧節能永續商辦「玉成企業總部大樓」，並於落成後正式上路。

融入環保節能思維與多元聯網服務的智慧建築已蔚為趨勢，全台智慧建築數量短短五年就成長近兩倍。看準數位科技與一站式服務是房地產業的成長新契機，GoShare 把共享電動機車租借服務帶入社區與商辦，消費者去附近用餐購物時，不必開車或另外叫車，在家門口和公司樓下就能騎乘電動機車，輕鬆抵達周邊生活圈；同時開創大樓公設新面貌，提升便利性、科技力與附加價值。

GoShare 新事業總監姜家煒強調，讓個人和企業更方便地使用綠色交通，是 GoShare 長期以來的目標。共享電動機車服務與建築的創新整合，就為都會發展帶來了新想像。 GoShare 很高興攜手潤泰創新，在最新指標建案中迅速建置最完整的 Gogoro 智慧電動機車體驗，拓寬住宅和商辦的生活機能與服務範疇，並作為日後擴大合作的基礎，讓永續生活成為未來標配。

GoShare for Home 首發選在新北市二重重劃區的潤泰創新「五谷王建案」，採定點借還的服務模式，住戶將享有社區專屬的 Gogoro 智慧電動機車車隊，使用 GoShare App 即可在社區特定營運範圍內輕鬆借還，騎乘五至十分鐘就能到達捷運三重站、新北大都會公園、IKEA 新莊店等地。

GoShare for Office 的首站設在潤泰創新的世界級智慧節能永續商辦「南港玉成企業總部大樓」，專屬的 Gogoro 智慧電動機車車隊以定點借還的模式開放使用，租戶透過 GoShare App 在商辦獨享的營運範圍內借還車輛，可迅速往來南港軟體園區、CITYLINK 南港店、捷運昆陽站與台鐵南港車站。