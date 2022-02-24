俄烏戰事升高，可能影響地區能源供應，但經濟部表示不憂心，已盤點過油氣供應，即使區域戰事擴大也可穩定。至今年1月為止，國內油品安全存量有148天，逐步增加。中油表示，自家油品存量有75天，貨源充足。

根據能源局今年1月油品安全存量資料，國內可用的汽油、柴油、燃料油等油品儲存量，總共有 812萬公秉，其中政府儲油 47天，石油業者儲油101天，合計全國存量148天。這比2年前的139天，還多出9天。

能源局表示，已經盤點過國內油氣供應狀況，不會受俄烏戰事影響，且油氣都有7成5綁長約，還可以彈性調整。

中油發言人張瑞宗則指出，公司安全存油在法定60天以上，目前是75天左右。且原油採購遍及40國，「貨源充足，來源穩定」。

天然氣部分，去年向俄羅斯採購佔國內近10％，3月份到期後，中油已經思考尋找替代貨源，即使俄羅斯完全沒有供應，也不擔心。