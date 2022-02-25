俄羅斯派遣軍隊侵犯親西方鄰國烏克蘭後，克里姆林宮表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）今天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透過電話，進行了一次「坦率的」交談。

法新社報導，這是克宮下令大規模入侵烏克蘭後，目前已知蒲亭第一次與西方領袖接觸。

克宮在聲明中表示，蒲亭與馬克宏就烏克蘭議題「嚴肅並坦率地交換看法」，並「詳盡解釋（俄國）決定採取特殊軍事行動背後的理由和情況」。

法國總統府艾里賽宮（Elysee palace）則說，馬克宏致電蒲亭，要求俄國停止對烏克蘭的攻勢。

艾里賽宮在馬克宏參與歐洲聯盟（EU）峰會的同時表示：「在與烏克蘭總統對話協調後，（馬克宏）總統致電蒲亭，要求立即停止俄國軍事行動，並指出俄國面臨大規模制裁的風險。」

西方國家領袖普遍譴責俄國的行動，數個國家已下令對莫斯科政府祭出新制裁。