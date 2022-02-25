人幣中間價跌66點 人行逆回購增至3000億 10:312022/02/25 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價25日報6.3346，較24日報6.3280，跌66個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，展開人民幣（下同）3000億元逆回購操作，中標利率為2.1％。 由於25日有100億元逆回購到期，人行25日公開市場實現淨投放2900億元。此前，人行連續兩日進行2000億元逆回購操作。 人幣中間價創三周高 即期開市升75點 人行在港發行250億元央票 獲超額認購2.4倍 #人行 #逆回購 #日報 #逆回購操作 #人幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 個人存取現金逾5萬需登記 人行喊卡 04:102022/02/23 全球財經 人幣中間價一個月高 在岸價開高報6.3276 10:592022/02/23 財經 3月起個人存取現金5萬人民幣需登記新規 人行暫緩實施 15:182022/02/22 兩岸 貨幣寬鬆仍有空間 人行或3月出手 04:102022/02/14 全球財經 A股震盪築底 兩會行情可期 04:102022/02/15 投資理財 陸黨媒：實現共同富裕要循序漸進 09:022022/02/22 兩岸 易綱談今年陸經濟：將恢復潛在增長率 估維持穩健貨幣政策 04:102022/02/17 全球財經 不搞大水漫灌 人行節後淨回籠資金破兆元 21:502022/02/14 財經 人行超額續做3千億人幣MLF 利率持平2.85％ 10:332022/02/15 財經 人行寬鬆挺經濟 超額續作MLF 04:102022/02/16 財經要聞 人行＋銀保監會要求：實體網點商銀需辦理現金存取業務 11:452022/02/22 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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