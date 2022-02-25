人民幣兌美元中間價25日報6.3346，較24日報6.3280，跌66個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，展開人民幣（下同）3000億元逆回購操作，中標利率為2.1％。

由於25日有100億元逆回購到期，人行25日公開市場實現淨投放2900億元。此前，人行連續兩日進行2000億元逆回購操作。

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