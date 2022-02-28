中國人民銀行28日最新文章指出，穩健貨幣政策要支持高品質發展，接下來要靈活調節貨幣政策的力度，引導信貸結構穩步優化，促進降低企業綜合融資成本。

人行貨幣政策司28日公布文章，題為「穩健的貨幣政策支持高品質發展」。文章指出，當前面臨內外部形勢複雜多變，機遇和挑戰並存。從國際看，全球通膨水準居高不下，主要發達經濟體加快收緊貨幣政策的步伐，地緣政治風險升溫，加大了外部環境的不確定性。國內經濟下行壓力短期仍然存在，但大陸經濟韌性強、長期向好的基本面沒有改變。而穩健貨幣政策，將為穩定宏觀經濟大盤提供適宜的貨幣金融環境。

文章指出，下一步，要堅持穩字當頭、穩中求進，根據形勢變化和經濟高品質發展的要求，靈活適度調節貨幣政策的力度、節奏和重點，引導金融機構有力擴大信貸投放，增強信貸總量增長的穩定性，引導信貸結構穩步優化，促進降低企業綜合融資成本。