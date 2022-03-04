中國人民銀行近日召開2022年金融市場工作電視會議。會議認為，2022年，人行要堅持穩字當頭、穩中求進，不斷完善工作方式方法，全力以赴做好金融服務實體經濟各項工作。

會議強調，要加快構建金融有效支持實體經濟的體制機制，引導金融機構優化融資結構，更好支持國民經濟重點領域和薄弱環節。要抓好金融支持中小微企業和保市場主體工作，做好兩項直達工具轉換後的接續工作，細化實化中小微企業金融服務能力提升工程，加大對受疫情影響較大的服務行業金融支持。

要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，加大鄉村振興重點領域的融資支持。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

會議要求，要堅持市場化、法治化、國際化原則，持續推進金融市場改革開放發展。加快完善債券市場法制，持續優化債券市場制度環境，扎實做好債券市場違約風險防範和化解工作，加強金融基礎設施統籌監管與建設規劃。

推動貨幣市場、票據市場、黃金市場、銀行間衍生品市場、資產支持證券業務平穩健康發展。聯合有關部門繼續推進互聯網平台企業金融業務的自查整改工作，持續保持對虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態勢。

會議表示，人行要緊緊針對小微企業、鄉村振興、綠色低碳、轉型金融、科技創新、金融風險防範等重點領域，紮實做好調查研究，夯實工作基礎。要堅持金融為民的理念，真抓實幹，奮發有為，推動金融市場和信貸政策各項工作更高質量發展，支持和維護宏觀經濟的平穩運行。