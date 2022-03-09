美國之音報導，聯合國人權事務高級專員巴徹萊特3月8日宣佈與北京當局達成共識，預計今年5月訪問中國。同時，近200個國際人權組織8日要求巴徹萊特，立即公佈其辦公室就中國政府迫害維吾爾人和其他穆斯林少數民族人權所做的報告。

巴徹萊特對聯合國人權理事會說，她已經向北京提出活動人士遭逮捕和拘押的案例。她還表示，她的中國之行將包括偏遠西部的新疆地區。

近幾年，許多人權組織、聯合國專家及獨立學者都說，他們收集的證據顯示，至少100萬維吾爾人被關進大規模的「再教育中心」，被迫接受中共的洗腦教育，放棄自己的宗教和語言等等。中國否認這些迫害人權的指控，稱這些集中營是「職業培訓中心」，是為了對抗極端主義。

巴徹萊特在對人權理事會的視頻講話中，沒有提及外界期待已久的有關針對維吾爾人迫害的報告。聯合國人權事務高級專員辦公室約三年半前開始收集證據，去年12月，巴徹萊特的發言人承諾將在數周內公佈。

巴徹萊特還對敢於就人權迫害發聲的人士所遭受的迫害表達關注。一些人因發表被認為是批評中國政府政策的言論而被監視居住或遭刑事指控和判刑。不過，她沒有提及具體案例。

她還表示，她辦公室的一個團隊4月將前往中國，為她的中國之行打前哨。這將是自2005年以來，聯合國人權事務高級專員首次訪問中國。

美國國務卿布林肯、英國外相特拉斯和土耳其副外長等上星期在人權理事會發言時，都對新疆發生的人權迫害感到憂慮。布林肯還敦促巴徹萊特不再拖延公佈有關新疆人權狀況的報告。

同時，包括人權觀察、國際特赦在內的全球195個人權組織3月8日發表公開信，敦促巴徹萊特不要繼續拖延，立即公佈早已承諾要盡快公佈的有關新疆的報告，並向聯合國人權理事會的成員國及觀察人士就報告內容做緊急通報。

人權觀察執行主任肯尼思·羅斯在這些人權組織發佈的一份簡報中說，國際人權組織對聯合國人權事務高級專員仍未公佈期待已久的新疆報告，越來愈感到關注。他強調，立即公佈報告，不再拖延至關重要，可以向受害者及人權迫害元兇發出一個信息，沒有一個國家，不論多麼強大，都不能將自己置於國際法之上。