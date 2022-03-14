台中一中音樂課因報告超出範圍引發師生爭論，事件持續延燒，校方今天中午將邀集學生與老師、家長召開會議，了解事件始末，教育局也將派員參加。台中市教育局長楊振昇上午在議會表示，師生間應該多一點傾聽與理解；至於課堂上是否適合這樣的使用手機？他強調要互相尊重。

針對此事件，前桃園市議員王浩宇在臉書PO出一中校友的訊息，指學生在報告中使用藝人白雲的梗圖，才觸怒呂姓教師，但台中市議員賴佳微拿出家長提供的訊息，指「報告中絕無提及『白』、『雲』兩個字」。

楊振昇則說，當時到底發生了什麼，目前外界都只看到局部，透過中午的會議盼了解整件事情經過，但師生間應該有好一點的溝通方式及多些傾聽；每個人都要學習EQ，除了了解並管理自己的情緒，更重要是了解他人情緒。

至於學生在課堂上以手機錄影師生爭論過程並PO網，是否符合課堂手機使用規範？楊振昇說，課堂手機的使用當然有其規範，這部分師生間應該要有相互的尊重。