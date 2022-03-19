一名美國防部的高級官員稱，如果烏克蘭軍隊持續擊退俄羅斯，那普丁就越可能要動用核武器。美國防情報局局長柏瑞爾在周四發布一份多達67頁的報告中表達擔憂。他們擔心普丁會將核彈扔在烏克蘭首都基輔。對此，前民進黨立委郭正亮直言，若核彈要打基輔，那後面俄軍部隊要怎麼進入?他不能理解這樣的說法在說什麼。

美國防情報局長柏瑞爾(Scott Berrier)。(圖/路透)

拜登周三宣布對烏克蘭撥出價值約8億美元（約240億新台幣）的新一波軍事援助。白宮指出，新一輪軍援包括800套「刺針」（Stinger）便攜式防空導彈系統、2000套「標槍」（ Javelin）反坦克導彈系統、6000套AT-4反坦克系統、100架戰術無人機等。拜登指出，美國向烏克蘭提供的戰術無人機是美國最尖端最完美的武器，將賦予烏克蘭自我保衛的能力。

據《每日郵報》報導，美國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）則在周四發布一份多達67頁的報告中表達了對普丁動用核武器的擔憂。這份嚴峻的評估報告是在拜登確定要跟中國大陸國家主席習近平通話後的24小時內發布的，其中表示他們擔心普丁會將核彈扔在烏克蘭首都基輔。報告中說明，俄軍的地面部隊持續受挫，普丁除了利用空中轟炸來轉移焦點之外，也可能想利用核武器來製造震懾效果，並展現實力給國內外群眾看。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

對此，郭正亮19日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，核彈要打基輔，後面俄軍部隊要怎麼進入?不能理解這樣的說法在說甚麼。郭正亮指出，俄軍最後還是要談判，普丁最後還是希望2個共和國能獨立，也希望烏克蘭能牽制，不然無法解除歐美對俄羅斯的制裁，和二戰是不同的。

郭正亮續指，美國最近又提供烏克蘭一些武器和軍援，讓他覺得戰爭可能打不完了，因為下一階段可能就是要打巷戰了。對於俄烏近期舉行的幾輪談判未有進展，郭正亮則認為，像俄羅斯這樣的大國和這種級別的戰爭，沒有聯合國五常進來是壓不住的，烏克蘭自己也談不下來，因為烏克蘭自己去談和平協議，手上是沒什麼有力籌碼的，真的要讓中國大陸和歐盟都參與和平談判，讓這場戰爭完全結束，制裁也停止，就一定要讓美國參與，因為美國是發動制裁的一方，這是很現實的問題。