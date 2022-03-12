台中一中1名學生不滿老師要求刪除報告中不在高一授課範圍的內容，和老師展開激烈辯論，影片昨（11日）PO上網後引發許多人高度關注，對此作家徐玫怡表示，相當欣賞這孩子遇到大人不合理的情緒反應時，有憑有據說出自己看法的行為，直言「我相信我兒子沒有他那麼沉穩的勇氣」。

影片中一名學生在音樂課上報告，但報告中一段不在高一授課範圍的內容被老師要求刪掉，學生認為，如果都是放課本上的東西，根本不需要做報告，並且老師事前沒有說明清楚，拒絕將報告內容刪減，老師則對學生態度感到不滿，稱「提到南北管是牽亡魂」，雙方爆發激烈爭執。

徐玫怡在臉書寫下對此事件的看法，「我知道我分享這個影片，對老師是一個很大的傷害，但是我很欣賞這個台中一中的學生，我相信我兒子也沒有他那麼沉穩的勇氣。」

徐玫怡點出關鍵，希望大家把重點放在當孩子遇到大人不合理的情緒反應時，他沒有退縮，甚至有憑有據的說出了自己的看法，也沒有不禮貌。老師是人，也有情緒，或許那一天狀況不好，所以講出了她自己沒有辦法控制的話語，有點可惜。

徐玫怡說，影片讓我們看見現在的小孩已經比我們想像的更厲害了。高一生做出高二內容的報告，這不很好嗎？

最後，徐玫怡強調，在資訊豐富的世界裡，大人實在沒有什麼可以教了，我們只能引出孩子的才華、上進心。今天幸運的能夠成為教育小孩的一個長輩，要很感謝自己有那個位子可以看到新世代正在建立他們的世界。