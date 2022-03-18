3月20日是24節氣裡的春分，無論身在何處，太陽日照時間都剛好是12小時，春分後北半球各地開始晝長於夜，南半球則是夜長於晝，而且日夜溫差大，因此需格外注意身體，清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，春分時應注意的6項禁忌，還有提升運勢的方法。

小孟老師在臉書粉專表示，春分過後表示陽氣開始揚升，因此身體必須養氣，顧好肝就能上升陽氣，平時可以多吃綠色食物與鮮蔬，例如花椰菜、毛豆、高麗菜等，也可以喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶等，都有養肝顧身的效果，除了照顧身體外，還有6忌禁要注意。

1.勿吃太刺激的食物：漢朝董仲舒《春秋繁露‧陰陽出入上下》寫道，「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」，指春分時晝夜均等，氣溫寒與溫各半，因此民眾盡量少吃大辣、冰冷飲料與冰淇淋，以免造成身體不適。

2.運動別太激烈：春分屬於半冷半熱的節氣，因此盡量別做劇烈運動，小心心血管不適。

3.不宜探病：在伊朗曆中，春分是新一年的開始，所謂一年之季在於春，因此不宜探病。

4.不宜過度行房：春分是季節交替的日子，日夜溫差大，稍有不注意就容易生病，因此不要過度行房，身體容易虛弱而染上風寒。

5.勿開快車：春分時霧氣較重，因此開車時需格外注意，車速不要開太快，以免發生意外。

6.避免清晨上山：春分濃霧重，尤其是山上，清晨時霧氣更重，容易看不見路而發生意外，地面也因濕氣而較濕滑，在山上行走時也要格外注意，當心滑倒。

另外，小孟老師還分享春分開運方法：

1.立蛋：3月20日23時29分開始春分，建議民眾在家可以立蛋，能得到一年四季的好運氣。

2.接春分水：3月20日23時29分打開飲水機或水龍頭，用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3.曬太陽：根據史書記載，早在周朝時，古代帝王就有「春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天」的習俗，然而今年的春分在晚上，建議民眾當天晚上11：29時吃太陽餅來迎接春分，或是於3月21日至戶外散步、曬太陽，吸收春天陽光帶來的好磁場。