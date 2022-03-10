知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）過去在各大選秀節目當評審，不僅有硬底子舞蹈實力，年過40歲的她靠著運動和飲食嚴格管理體態，身材媲美大學美少女嫩又Q彈；KIMIKO樂於透過社群和粉絲分享近況，最近她曬出一張清涼照，提到戶外拍攝被北北喊「妹妹這樣會著涼喔」，網一看照片直呼太犯規。

KIMIKO在升格人妻後，平日穿搭雖然都以休閒或方便跳舞的裝扮為主，但也都是偏性感風格，今（10）日她透露下午在戶外拍攝時，被路過的陌生北北對自己大喊「妹妹這樣會著涼喔」，不僅讓她被暖到更是開心，愉悅地說，「很容易讓人感到開心的二個字」。

照片中KIMIKO上身穿著一件小可愛，但因為只有一邊肩帶設計，大秀線條明顯的鎖骨香肩，而她彎下腰自拍的角度，倒奶後超深事業線也全被看光，火辣尺度看了血脈賁張；下半身搭配貼身運動長褲，一雙細又長的美腿也讓人目不轉睛。

大票網友看到KIMIKO如此犯規的裝扮，難怪會被北北關切，紛紛大推「妹妹好」、「妹妹這樣拍照會害人噴鼻血喔」、「重點不是在著涼，是妹妹」、「我也想練成這樣」、「美美的」。