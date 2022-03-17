高雄某高中62歲李姓女老師今（17）行駛台88快速道路時遭前方小客車掉落的鐵片當場砸死；據悉該女老師已在該所高中任職17年，全校高二的健康護理課都是由她教，每天從屏東開車到高雄上班，校長聽聞噩耗後相當震驚，說女老師平時教學相當認真，將學生當作自己的孩子看待。

據ETtoday報導，該李姓女老師今年62歲、未婚，已在該校任職17年，全校高二的護理課都是由她教，每天從屏東開車到高雄上班；而該校校長聽聞噩耗後相當震驚，校長說李老師喜歡採實作模式讓學生練習，平時教學相當認真，把學生當作自己的孩子看待，目前學生得知消息後也十分難過，後續將做心理輔導。

台88萬丹驚悚車禍，女駕駛行進中遭圖片中重約2.5公斤的鐵片當場砸死。（翻攝照片）

此事件發生在屏東縣萬丹鄉台88快速道路西向13.8公里處，該李姓女老師，駕駛小客車突遭到掉落鐵片砸死，據了解，該鐵片長32公分、寬20公分，重量約2.5公斤，警方仍在追查釐清鐵片來源。

警方指出，該起車禍發生在17日早上6時51分，路過民眾見到該車停駛在台88線西向13.8公里處的內線車道，察覺有異而報案；警方到場發現李姓女駕駛已明顯死亡，初步研判李女應是遭前方車輛掉落的鐵片砸中，重量約為2.5公斤，但尚未確定是哪輛車，目前積極調閱相關影像追查。