俄烏戰火一發不可收拾，造成全球股市災情慘重，金融市場猶如驚弓之鳥，各類風險性資產全面暴跌，基富通證券表示，股市下跌時，投資人交投熱絡，買進標的中逾七成是股票基金。

觀察俄烏開打以來，全球股市一路重挫，MSCI世界指數與科技股指標的那斯達克指數，都跌落年平均線之下。反觀，黃金價格逼近每盎司2,000美元大關、原油衝破每桶120美元、美國10年期公債殖利率也跌破2％支撐點，顯示國際金融市場避險情緒高漲。

不過，基富通證券平台的基金交易依舊熱絡，今年以來的申購金額都維持在高水準，其中股票型基金淨申購金額占總額逾七成，居最大宗；其次是平衡型基金；而風險屬性相對保守的債券型、貨幣型基金則申贖互見。

基富通總經理王浩宇指出，俄烏戰爭從閃電戰變持久戰，而且歐美多國為此祭出經濟制裁，衝突結束時間難以預測，實際影響層面也待進一步觀察。然而，金融市場猶如驚弓之鳥，各類風險性資產全面暴跌，此時正好凸顯定期定額的優勢與價值。

面對紛擾的國際政經局勢，王浩宇認為，只要長期趨勢仍舊看好，投資人就應該秉持紀律投資的信念，定期定額布局，化解短期不安情緒。為幫助投資人化危機為轉機，基富通精選平台上12檔「未來大趨勢」的股票基金，提供單筆申購0手續費優惠，以及開放全平台1,840支股票型基金，終身定期定額手續費1折優惠，拉高未來的投資勝率。